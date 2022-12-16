男星陳冠希昔日是「香港四大美男」之一，俊秀臉蛋和永遠走在潮流尖端，讓他迷倒萬千少女，他曾公開承認梁朝偉比自己帥；陳冠希今（16日）轉發劉嘉玲上傳的他跟梁朝偉同框照，沒想到42歲的他與60歲的梁朝偉站在一起，兩人看起來像同齡好友，讓網友驚呼「冠希真的輸了」。

陳冠希近日出席日本東京一場潮流活動，有許多大咖明星參加，昨（15日）他PO出一張與梁朝偉、設計師阿部千登勢的合照，但把帽子壓低的他遮住了帥臉；今日他又轉發劉嘉玲貼出的他們兩人合照，他也簡單地寫下「HAPPY TOGETHER」。

畫面中梁朝偉和陳冠希對著鏡頭燦笑，陳冠希這次終於露出他的帥臉，驚喜的是，42歲的陳冠希和60歲的梁朝偉站在一起竟像是同齡朋友，看不出年紀差了18歲，掀起網友熱烈討論，「冠希哥怎麼看起來比梁朝偉老」、「太驚人了，還以為兩人年紀一樣大」、「梁朝偉真的帥」。

陳冠希和梁朝偉在電影《無間道》中，分別飾演年輕版的劉建明和主角陳永仁，此次同框也勾起影迷回憶。（圖／摘自微博）

其實陳冠希過去上節目《康熙來了》被問到覺得比自己帥的男星有誰，他直接脫口「梁朝偉啊」，還有提到金城武，接著就沒了，看出在陳冠希心中梁朝偉有多帥，如今兩人同框也被網友稱「陳冠希輸慘了」。而陳冠希和梁朝偉在電影《無間道》中，分別飾演年輕版的劉建明和主角陳永仁，此次同框也勾起影迷回憶。