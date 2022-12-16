中華航空今喜迎63周年，推出2022年全新年度旅遊形象影片「＃用旅行寫新的故事」，全球邊境鬆綁之際，邀請旅客與華航一同盡情閱讀世界，把每一個旅程的點滴，編撰成一本獨一無二的旅行故事書，是時候出發寫下新的篇章。

「＃用旅行寫新的故事」旅遊形象影片以西方哲學家聖奧古斯丁經典名言「世界是一本書，不旅行的人只讀了一頁」來鼓勵走過疫情的每位旅客，全身上下的每一個細胞都開始難掩對於旅行的渴望，不論身體想再一次去紐約時代廣場跨年、舌頭想回味日本美食、眼睛想再看峴港壯觀的佛手橋等，期待旅客再次踏上美好的旅程。

華航表示，致力為旅客創造更多旅遊價值，不斷發想新的旅行思維來提醒民眾注意身邊微小而重要的細節，用心去體會、去了解，每趟旅程都將帶給人生不同層面的意義。每個人都有一本屬於自己的旅行故事書，記錄著自己的旅行記憶，而華航不僅扮演著連結旅客與世界的角色，同時也承載著每個人對旅行的期待，就像是一個巨大的書櫃，滿載著各種旅行故事，典藏各個美好點滴。

華航歡慶63周年，即日起至12月25日止，推出全航線機票定額減價優惠活動，長程航線現折3000元、短程航線現折1500元，歡迎旅客透過華航官網或APP購票，多條航線超值限時促銷。