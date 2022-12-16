匯集一線精品腕表品牌的高登鐘錶（Cortina Watch）再添生力軍，偕同亨利慕時（H. Moser & Cie.）插旗高雄，在高登鐘錶高雄義享形象店設立櫃點，開幕期間主打開拓者圓柱陀飛輪腕表、旗艦系列疾速者萬年曆腕表和勇創者大三針Vantablack概念表，提供消費者更多元的選擇。

亨利慕時開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕表。（Cortina Watch提供）

在眾多鐘表通路當中，具國際銷售經驗與海外資源的高登鐘錶因深耕鐘表市場，在表壇有一定的影響力，也深受各大鐘表品牌的信賴，亨利慕時所屬MELB集團創辦人喬治亨利（Georges Henri）與高登鐘錶創辦人林廷萬（Anthony Lim）是多年摯友，因此促成雙方合作、攜手進軍高雄的美事。

亨利慕時開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕表，272萬元。（Cortina Watch提供）

其中勇創者大三針VantablackR概念表，表盤採用史上最黑色階的Vantablack人造材質，可吸收99.965%的光線，在光線照射下，表盤愈見深沉迷人，與金屬表殼與時標相襯對比，更添時尚感。開拓者陀飛輪鏤空腕表搭載品牌自製的HMC 811鏤空自動上鍊飛行陀飛輪機芯，並採用姊妹公司Precision Engineering AG所製作的圓柱游絲，確保走時更為精準。

亨利慕時勇創者大三針Vantablack概念表，表盤採用史上最黑色階的人造材質，90萬元。（Cortina Watch提供）