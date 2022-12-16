學甲88槍槍擊案近日有大進展，警方逮到提供衝鋒槍並策劃犯案的嫌犯楊展華，槍手孔祥志的老大洪政軍（綽號紅龜仔）與楊男是多年好友；台南警方表示，全案不排除與「光電利益」有關，初判洪政軍與楊展華並非最上層教唆者，幕後指使者尚待釐清，目前檢方已聲押另名共犯郭建彰和楊展華。

台南上月10日發生學甲槍擊案，案件發生月餘遲遲找不到槍手與主謀，遭外界牽扯有政治陰謀扯熱話題，警方日前公布槍手就是35歲孔祥志，孔男是41歲的洪政軍（綽號紅龜仔）小弟，受洪教唆犯案，犯案當天即逃亡到海外，洪男則藏匿不出。

警方在案發後抓不到槍手與「紅龜仔」，逮捕的皆為周邊共犯成員，包括8月24日在花園夜市喬車轉向的郭建彰，因罪證不足裁定6萬交保。另逮捕開車載槍手到武聖夜市的李奇漢，成為學甲槍擊案首位羈押嫌犯。

專案小組近日終於有重大斬獲，警方1個月前掌握線索，46歲楊展華與洪政軍都是學甲在地人，2人從小交好，曾一起犯下賭博、妨害自由等案件。14日在楊嫌的學甲住處將他逮獲，警方發現他在8月初即與紅龜仔共謀教唆孔嫌開槍，楊男坦承提供衝鋒槍與子彈給洪，由洪轉交給孔犯案。

日前6萬交保的郭建彰，警方在分析通聯記錄後，發現他在警訊中故意捏造虛有的接應者，質疑他保護實際幕後連絡者，依照新事證再將他拘提到案，檢方15日將楊與郭2人一起向法官聲押禁見。