中央銀行自111年12月16日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。臺灣銀行及第一銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，今宣布將自111年12月19日起適用，調升新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.115~0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

臺銀調整後，活存利率為0.455%，活儲利率為0.575%，一年期定儲固定利率為1.475%，1年期定存固定利率為1.45%，2年期定存固定利率1.48%。（以上均為一般存款，非大額）

一銀調整後，活存利率為0.455%，活儲利率為0.605%，一年期定儲固定利率為1.505%，1年期定存固定利率為1.45%，2年期定存固定利率1.475%。（以上均為一般存款，非大額）