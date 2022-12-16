趙少康。（資料照片）

資深媒體人趙少康在臉書指出，蔡政府執政下，物價指數漲幅已經連續16個月超過2％的通膨警戒線，而實質經常性薪資衰退0.07％，只剩「漲聲」的蔡政府，已經離人民越來越遠了！

趙少康在臉書表示，麥當勞去年11月才漲過價，下週又要再漲，合計漲幅高達8.7%。面對進口物資漲價，加上國內電價又漲，今年不只麥當勞，必勝客也漲了3.3％、鼎泰豐漲4％，甚至便利商店的便當也漲，什麼都漲，就是老百姓的薪水沒漲。

趙少康直言，對於民生痛苦升高，蔡政府還是繼續數據治國，不但拿股市上萬點當政績、主計總處還在選前公布台灣每戶財富高達1263萬元「擊敗日韓、超英趕美」，簡直活在平行時空，不知民間疾苦。

趙少康分析，蔡政府執政下，物價指數漲幅已經連續16個月超過2％的通膨警戒線，大家的薪水不只跟不上物價漲幅，實質經常性薪資甚至衰退0.07％，蔡政府把基本工資調漲當政績，但多數上班族根本無法受惠，日子只能越過越苦。

趙少康質疑，蔡英文2015年為了攻擊馬英九政府，批評「上班打卡制、下班責任制」讓青年不敢做夢，也不願結婚生子，「現在妳做了六年總統，經濟比國民黨時期更好嗎？年輕人更敢做夢了嗎？敢結婚生子了嗎？」

趙少康批，只剩「漲聲」的蔡政府，已經離人民越來越遠！