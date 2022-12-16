「藝以人揚——台北市110年度登錄無形文化資產授證特展」，展期自即日起至12月22日。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

「藝以人揚——台北市110年度登錄無形文化資產授證特展」，展期自即日起至12月22日。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

「藝以人揚——台北市110年度登錄無形文化資產授證特展」，展期自即日起至12月22日。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

北市剝皮寮歷史街區16日舉辦「藝以人揚—台北市110年度登錄無形文化資產授證典禮」，為傳統表演藝術「京劇」保存者楊蓮英，以及傳統工藝「繩結」保存者陳夏生頒發證書，表揚2位藝師的貢獻。

文化局長李麗珠表示，北市府從2008年開始登陸無形文化資產，累積到現在有23類、36位個人或團體的保存者，2021年則登陸3個，有大龍峒保安宮、京劇保存者楊蓮英、繩結保存者陳夏生，現場也有歷屆保存者參與，希望大家一起協助推動文化資產保存。

傳統工藝繩結保存者陳夏生投身繩結研究超過半世紀，並結合金屬、漆、油彩等多元媒材，創編許多嶄新繩結作品，並自1970年投入繩結教學推廣，在大學開設課程，甚至使繩結列入國、高中家政工藝課程，更出版教學書籍詳實記錄步驟、心得。

陳夏生表示，保存繩結的不是我這個人，而是我出版的書，還有我留下的作品，所以她很感謝出版社幫忙出書，相信繩結的技法不會失傳。

傳統表演藝術京劇保存者楊蓮英，目前是台灣最資深京劇武旦演員，長年於各地傳授京劇基本功、武旦、刀馬旦等表演藝術，培養許多新生代演員，也遠赴中南部為歌仔戲團授課，更在各國小、舞蹈團體等擔任社團指導，無私傳授一身絕學。

楊蓮英表示，不管過去未來，只想把老師所教授的傳出去，只要有人想學找她都願意，京劇近年不那麼輝煌，很感謝大家還記得有京劇從業人員，並且領到獎座，更能鼓勵後起之秀，只要堅守能有所成。

此外，文化局也以「藝以人揚」為策展核心理念，在剝皮寮歷史街區舉行「藝以人揚——台北市110年度登錄無形文化資產授證特展」，展期自即日起至12月22日，歡迎民眾來欣賞兩位藝師精采的藝術成就，及「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」，深入感受無形文化之美。