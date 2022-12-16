嘉義市國際管樂節踩街17日下午2時，將於中央噴水圓環登場，有40支以上行進樂隊精采表演，晚間在嘉義市體育場有變換隊形定點演出及伍佰壓軸演唱，國民黨市長候選人黃敏惠表示，她會全程參與；民進黨市長候選人李俊俋則說「沒有收到邀請，但他會以市民身分參加」。

黃敏惠說，她目前請假選舉，但市政運作都有按既定的期程、節奏推動，往年國際管樂節踩街及晚會她都有參加，今年也一定會出席，就是「與民同樂」。黃敏惠還說，辦活動非常辛苦，但這不僅是城市活動，更是把國際性的音樂帶進來，也讓嘉義市被國際看見，並為孩子創造美好的童年回憶。

李俊俋則說，他歷年來都有參加管樂節，明天也會以市民身分參與，但他仍然認為「為了管樂節就取消民主之夜非常可惜」，不過兩者並不衝突，可以共融用新型態辦理。李俊俋表示，因為歷史悠久的噴水圓環選前之夜被片面取消，17日晚上將採取從北香湖公園遊行至競選總部，在競總前面辦造勢晚會，有行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、立委王美惠、范雲、林宜瑾、李昆澤來站台助講。