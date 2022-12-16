在美國第117屆國會即將結束前，美國國會參眾兩院重量級議員聯手提出新法案為中共侵台做準備。這項由共和黨議員提出的《2022年保護台灣與國家韌性法》，目的是擬定中共入侵台灣時美國的回應方式，並同時尋求加強美國的國家韌性以避免在經濟上受到影響。

《美國之音》指出，這項法案由佛羅里達州共和黨參議員魯比歐與紐澤西州共和黨眾議員克里斯．史密斯聯手提案與推動，提案中指出，中共持續為入侵台灣的潛在可能進行準備，如果台灣遭到入侵，將對美國帶來毀滅性後果，但是美國尚未就此制定清楚回應策略，以便在中共一旦入侵台灣時保護美國經濟並使中共承受最嚴重代價。

提案的2位議員在聲明中說，這個新的立法將要求美國國防部、商務部、國務院及其他聯邦機構向國會提出報告，說明美國對中共侵略台灣的準備與回應的各種選項，「包括制裁中共的機會與如何預防北京採取報復措施」。

提案的參議員魯比歐說，「侵略台灣的威脅似乎越來越有可能，我們不能對這個急迫的地緣政治威脅視而不見。」另一位提案的眾議員克里斯．史密斯說，「我們今日必須為明日的突發狀況做好計劃，法案要求建立策略來對抗中共對台動武的能力。」

報導說，法案要求規劃台灣遭到入侵時對中共的效制裁策略，並檢視中共侵台對美國產生的效應，明確指出美國脆弱處並預先予強化，包括強化經濟韌性的建議。法案生效後國務院相關部門要在180天內對國會提出報告，說明美國經濟與貿易上對中國依賴的產品與服務，以及此種依賴是否會成為北京用來影響美國的杠杆。

此外，在中共對台動武時的制裁策略上，國務院必須就全面性制裁策略做出說明，提供決策者做出回應的方案。制裁策略要達到幾個目的，包括：使共軍無法取得人侵台灣時需要的能源、彈藥與相關設施，以及美國可以獲得哪些盟友的軍事行動與補給；減弱中共武器生產與運輸能力；防止中共通過第3方規避制裁。

報導說，本屆美國國會即將於下星期結束，新一屆國會將在1月3日開始。目前國會正專注於政府撥款等重要法案最後審議工作，這項《保護台灣與國家韌性法》要在本會期通過參、眾兩院並送交總統簽署生效可能性不大。