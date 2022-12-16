（紅柱金瓦年味滿點的台北圓山飯店迎兔年，推出多元菜系圍爐團聚與外帶年菜，以及各式活動，闔家出遊一站滿足。圖／圓山大飯店）

迎接癸卯兔年倒數計時，宮廷式建築標榜最有年味的圓山大飯店，從除夕到大年初三推出一系了豐富的迎新春專案與活動，邀請客人「住圓山」、「吃團圓飯」、「跳加官迎財神」，歡度最有特色與歡樂氛圍的農新年。

圓山大飯店除夕至初三新春團圓宴，集結館內各大餐廳的國宴主廚團隊操刀，提供傳統廣式、江浙等中式桌菜宴席、西式精緻牛排套餐各路菜系佳餚選擇，與全家人共享團圓好滋味。同時，圓山飯店並限量推出「2023玉兔喜迎春」春節住房專案，每房6,688元起，贈送高CP值的的超夯圓山福袋與「松鶴餐廳自助早餐兩客」。

除夕當晚在圓山飯店大廳邀請賓客一起「擊鼓迎春，擊出新年新希望」，參與現場擊鼓活動，擊出振奮鼓聲就可獲得圓山專屬「兔年生肖幣」紅包袋。以及「祥獅獻瑞」表演與貴賓們歡慶新年。初一上午，於氣勢磅礡、喜氣洋洋的圓山大廳安排「祥獅獻瑞福壽延，加官財神賀新春」活動，在舞獅、鼓陣、財神爺和加官的助陣下，一同迎財神，恭賀大家新春財運滾滾來，送福虎迎金兔。

圓山大飯店紅柱金瓦、富貴吉祥的建築特色，深受賓客喜愛，從除夕到大年初三的已訂滿，但為了能滿足賓客與親友歡聚的需求，圓山大飯店特別加開宴會廳中式自助團圓餐每位1,880元，菜色有台式經典佛跳牆、御皇蒸海石斑、XO醬炒美國帶子、海鮮吧等。用餐後加碼讓賓客觀賞全台北最美市景，特別首度於今年春節期間開放圓山12樓斗拱，還免費加送參觀東密道，同時體驗文化與美食饗宴。

圓山大飯店年節期間初一到初三館內各餐廳都各自推出年節美味。擁有大片落地窗玻璃，面向基隆河第一排，遠眺台北101和松山機場的金龍餐廳，多樣的國宴級功夫廣東料理，其中必點人氣餐點金龍片皮鴨。嚴選宜蘭櫻桃鴨，鴨皮烤得酥脆油亮，鴨肉軟嫩入味，現場還有桌邊片鴨秀服務。除了用師傅手工製作的餅皮包著蔥段、小黃瓜、沾甜麵醬享用外，還可加購第二吃或第三吃，如鴨鬆、鴨湯、鴨粥等。

蔣夫人宋美齡女士鍾愛的圓苑餐廳，以江浙菜餚、北方小吃、麵點及紅豆鬆糕聞名。而過年一定要有魚，象徵年年有餘，圓苑的招牌菜色松鼠糖醋黃魚，此「松鼠」並非真的是松鼠，將魚尾取下，改花刀切出麥穗形花紋後，裹上粉料油炸至金黃酥脆，將魚炸成昂首翹尾，形似松鼠。魚身酥脆，魚肉軟嫩的口感，甜酸的醬汁配上松子獨特的香味，道地風味原汁呈現。

匯集中、西、日式精選美食佳餚的松鶴自助餐廳提供一百多道自助式餐點，春節期間不打烊，提供午、晚餐、下午茶每位1,500元起，滿足賓客的味蕾。台灣史上第一家五星級飯店牛排館的圓山牛排館，乾式、濕式熟成牛排、燒烤料理、自助有機生菜沙拉吧、義大利麵及披薩等創意佳餚。

針對在家團聚圍爐的賓客，圓山大飯店推出由國宴主廚親自監製的外帶年菜「包羅萬象盆菜」售價8,888元、「東海遊龍霸王鍋」售價6,888元、「花膠鮑魚佛跳牆」售價3,888元、「禪圓佛跳牆」售價2,288元。道道美味精燉，使用嚴選食材及圓山特製無化學添加之調味品，保證無防腐劑、無味素、無色素、無香料。即日起至1月4日止預訂任一道年菜，即享九五折優惠、免費宅配送到家、加碼贈送價值2,100元的大禮包，包括用來烹調年菜的健康「圓山御廚調味珍鮮」大禮包(價值900元/500g)及象徵和平、幸運、吉祥與富貴「圓」滿的多功能、時尚「Grand Bunny圓兔包」保冷袋(價值1,200元)。

圓山「2023玉兔喜迎春」春節住房專案，享受全台獨家的中式古典風格房型，從小年夜到初六每房6,688元起，贈送高CP值的的超夯圓山福袋(價值2,489元)，與「松鶴餐廳自助早餐兩客」，入住即能使用最熱門的圓山聯誼會健身房、泳池等設施，一次滿足全家大小同樂。除夕當天入住，還加碼贈送傳統小物兌換券一張。