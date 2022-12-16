台南市南、北耶誕樹相繼點燈成為打卡景點，17日、18日起南北各有慶祝活動炒熱耶誕氣氛，溪南場在河樂廣場燈區有連續2天的市集，溪北場17日在南瀛綠都心公園舉辦耶誕跨年系列活動演唱會，18日新營文化中心有南瀛耶誕音樂會。

台南市耶誕節溫馨氣氛這周末起逐漸加溫，河樂廣場的耶誕樹點燈成為熱門打卡聖地，17日起連續2天下午3時到晚間8時，先集合超過50個攤位舉辦聖誕市集，包括聖誕選物、手作點心與胖卡美食餐車，現場並有歌曲演唱與魔術雜耍表演。24日耶誕夜將有教會報佳音活動，將耶誕氣氛炒到最高點。

河樂廣場市集活動期間，廣場西側周邊場域仍將進行交通管制，警方呼籲用路人配合提前改道。

台南市耶誕跨年系列活動的南瀛草地音樂會17日晚間在南瀛綠都心登場，活動邀請到搖滾天團玖壹壹及饒舌歌手高爾宣等知名卡司演出。卡司陣容堅強，預計吸引大批人潮。

新營區警方預防韓國梨泰院踩踏事件，規畫會場內安排「防踩踏小組」舉牌提醒防止推擠，若發現民眾有推擠狀況，員警第一時間介入制止疏導並通報相關單位共同處理。另外新營文化中心18日將有南瀛耶誕音樂會，搭配已點燈的耶誕樹，繼續炒熱佳節氣氛。