台中榮總乳房醫學中心16日舉行開幕典禮，目前納入血液腫瘤科與傳統醫學科，提供多專科的共同照護環境，內部附設超音波室，能提供病人立即的乳房超音波檢查及切片需求，希望能減少乳癌病友們的奔波不便，未來中心將建置人工智慧輔助影像診斷工具，能提供更快、更準確的診斷。

台中榮總統計，乳房腫瘤外科門診服務人次自2021年比2020年上升了14％，到今年10月門診同期成長率達40％，舊有候診區域早已不敷需求，為因應病患眾多的乳房外科門診，乳房醫學中心有更寬敞的候診空間，舒適的看診環境，給病友更友善的抗癌治療空間。

至2022年10月門診同期成長率已達40％，舊有候診區域早已不足以容納病人的需求。為因應病患眾多的乳房外科門診，這次成立的乳房醫學中心有更寬敞的候診空間，更舒適的看診環境，足以提供給病友更友善的抗癌治療空間。

台中榮總院長陳適安說，乳癌的治療日新月益，精準醫療已被廣泛運用在乳癌治療上，乳醫中心亦提供基因檢測選項，制定個人化的醫療，提升患者的生活品質；臨床治療跟整合在這空間的運用下，相信更可以照顧到全國市民。

熱心捐贈榮乳房醫學中心的台昌彩藝董事長尤瑞柏說，提升病人優良的看診環境，相信對醫院及病患做有意義的事情，也是對社會有貢獻。

台中榮總指出，乳癌的治療進展讓病人的存活率愈來愈高，也愈來愈需要其他科的協助，在「整合」、「精準」核心主軸以及「以病人為中心」、「優質高效的醫療服務」的宗旨下，提供更人性化、便捷、優化的服務給乳癌患者。

台中榮總乳房腫瘤優質醫療