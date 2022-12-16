50歲玉女天后陳慧琳（Kelly）驚傳出車禍，今(16日)早她和13歲兒子在司機的接送下，於路途中和另一台車發生對撞，車頭損毀，司機稱胸口痛，而她和兒子則是臉部擦傷，3人都被送到醫院檢查，對此，陳慧琳經紀人也透露她的傷勢。

據《香港01》，今早11點20分警方接獲報案，在何文田嘉道理道有兩台車迎面相撞，其中陳慧琳搭乘的車，司機稱胸口痛，而她和兒子則是臉部擦傷，3人都被送往醫院，另外一台車輛的司機則無大礙，警方已列為交通意外處理。

對此，陳慧琳的經紀人也回覆港媒表示，她平安無事只是皮外傷，臉部和手部有點擦傷，腿部則有些瘀青，已經接受醫生檢查治療了。香港歌壇天后陳慧琳，2008年和交往16年的男友劉建浩結婚，婚後育有2子，近年重心多放在家庭。

9月陳慧琳迎來50歲生日，外貌凍齡令人驚艷不已，而她不僅演藝事業吸金力強，連房地產投資也賺不少，據悉，她父親投資從未失手，而她早年的收入，都交由父親的幫手投資保值，加上她有買物業、基金等，有傳保守估計，陳慧琳身家早已超過百億。