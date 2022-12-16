台中市政府警察局今年11月中旬接獲內政部警政署通報提領熱點，大里、霧峰區有多筆警示帳戶於警示前遭到提領，轄區霧峰分局接獲通知立即組成專案小組，發現車手有皆是騎腳踏車等特點，追查後逮捕阮姓、胡姓及裴姓3名外籍車手依刑法詐欺罪及違反洗錢防制法罪嫌移請臺灣台中地方檢察署偵辦。

警方表示，專案小組發現多位車手前往提領地點均是透過步行或騎乘腳踏車前往以規避警方查緝，犯案手法如出一轍，研判為同一集團所為，透過大數據分析並擴大調閱監視器追查後，終發現車手行蹤並將其查緝到案。

警方指出，3名車手皆是外籍移工且受同鄉友人指點、教導他們以步行或騎乘腳踏車方式行動，並選擇監視器鮮少路段前往提領藉以躲避警方查緝，並於提領後將贓款交付上手。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，詐欺集團車手普遍係由台灣人擔任，本次罕見查獲外籍車手，可見詐欺集團已有招募外籍人士跡象，經統計台中市今年已緝獲外籍車手25人相比去年有逐步增加之趨勢，警方將持續擴大追查幕後指使者，並呼籲民眾切勿鋌而走險加入詐騙集團。

蔡蒼柏強調，警方絕對有能力、有決心維持社會秩序、守護市民財產，如接獲詐騙電話，須保持冷靜並秉持「一聽、二掛、三查證」原則，利用165反詐騙電話查證，避免自身錢財遭歹徒詐取。