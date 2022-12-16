豐原葫蘆墩圳配合現場地景裝置藝術，創造巨型花蕊燈飾並營造光隧道氛圍。（台中市水利局提供／陳淑娥台中傳真）

耶誕佳節即將到來，台中市府水利局於南區綠川興大段及豐原區葫蘆墩圳2處巧思設置燈飾，分別以「螢光閃閃」及「光影隧道」為主題，16日起亮燈至明年2月5日元宵節，讓民眾在歲末年終之際，也可以好好逛、好好拍，歡樂到明年。

水利局指出，綠川興大段（學府路至忠明南路）位於南區中興大學旁，自2020年完工啟用以來，在各項工程設計及景觀空間競賽中屢獲佳績，是得獎常勝軍。豐原葫蘆墩圳位於豐原國小旁，第一期掀蓋工程打造屬於在地的水岸花都，自2018年完工後，成為地方民眾休閒散步好去處。

綠川興大段（學府路至忠明南路）今年以不同顏色冰條燈附掛在河岸兩側欄杆，點點亮光映在清澈的綠川河面上，彷彿在森林中透出許多螢光，在夜間迎來希望，不同於定點拍照的大燈飾，適合市民攜家帶眷全程小憩散步。

豐原葫蘆墩圳則配合現場的地景裝置藝術，以暖色系的多色燈光，創造巨型花蕊燈飾並營造光隧道氛圍，市民可就近賞燈，和家人團圓感受佳節歡愉氣氛。

水利局指出，改善後的水環境空間，透過巧思布置，再搭配美麗的燈飾，創造與白天不同的體驗感覺，打造各年齡、族群都能享受的資源空間。南區綠川興大段及豐原區葫蘆墩圳2處燈飾，從16日起亮燈至明年2月5日元宵節，每日17時30分至22時，歡迎市民及其他縣市朋友來逛逛。