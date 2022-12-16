合法寵物販售業者應有販售許可證。（動保處提供）

新北市動保處近日接獲民眾通報，有不肖寵物業者，以「假送養，真買賣」方式牟利，業者主打「購買寵物食品、用品，免費認養品種犬貓」作為噱頭，吸引消費者上當，且犬貓健康狀況不佳，衍生後續消費糾紛，南部甚至有業者因此遭到廢證。動保處呼籲民眾切勿貪小便宜，如發現相關情事，應向主管機關檢舉。

動保處指出，不良寵物業者以低價販售生病犬貓，再鼓吹消費者購買大量營養品、飼料等；近日更有業者將銷售手法升級，推出購買寵物食品、用品，免費認養無健康證明之品種犬貓，意圖規避特定寵物業管理辦法規範，甚至民眾將犬貓帶回家後常常生病，需負擔昂貴醫療費用，造成消費糾紛頻傳。

由於犬貓屬於特定寵物，依動保法規定，經營特定寵物繁殖、寄養或買賣需取得特定寵物業許可證。民眾購買犬貓應選擇口碑良好的合格店家，並檢查許可證是否懸掛店內明顯處、是否在有效期內，犬貓是否標示來源繁殖場證號、品種、出生日期、性別、毛色、晶片號碼等資訊，以及是否提供寵物健康證明等。

民眾購買寵物時，可要求業者先將寵物帶到動物醫院檢查，確認動物健康無虞，再簽訂購買契約，避免接收來源不明犬貓，以免遭隱瞞疾病，照顧起來不僅費力更傷荷包。另外在免費認養犬貓時，也要審慎評估購買的飼料、用品等，是否超出市場行情。

新北市動保處表示，經營犬貓寵物買賣業者，其寵物來源，應由取得許可證之寵物繁殖場或寵物買賣業者供應；並應於完成晶片植入後，才能買賣或轉讓他人；以販售飼料用品之名換賣問題寵物恐已違法，提醒業者勿抱持僥倖心理，以免受罰，民眾若發現有非法行為，可立即通報1999或動保處聯絡專線02-29596353處理。