美股科技股領跌，台股16日開低震盪收黑，外資擴大賣超台股並落跑，加上美元指數反彈，新台幣貶勢更明顯，上演股匯雙殺，終場收在30.71元兌1美元，貶值8.5分，為連二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量12.1億美元。

新台幣同時也收周線，累計本周貶值8.8分或0.29％，周線連二挫。外匯交易員表示，聯準會（Fed）這次雖縮小升息幅度為2碼（1碼是0.25個百分點），但仍透露出鷹氣，打臉先前市場過度的鴿派預期，明年降息無望，英國央行（BoE）和歐洲央行（ECB）均跟進延長升息周期，經濟衰退疑慮增溫，恐慌指數VIX應聲衝高，美股科技股帶頭殺，四大指數全部慘跌，台股也因電子股賣壓出籠，最後失守月線大跌205點至14,528點，新台幣同步走貶，盤中一度重挫1.4角至30.765元。

外匯交易員認為，原先金融市場已準備開香檳，歡慶Fed從大老鷹變和平鴿的新一波行情，但卻發現鷹氣揮之不去，開心趴馬上變調，後續靜待市場消化利空，若外資黯然動耶誕節休假模式，打算等開年後再戰，加上出口商年終較大的拋匯需求進場，可望提供新台幣支撐，緩和短線貶勢加大。