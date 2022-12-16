至於全新在台推出的「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」，在10月率先在美國與加拿大推出後，台灣則成為了其以外首個上市的市場，也是品牌首度跨足掌上遊戲機市場，同樣擁有為3A大作而生的7吋的16:9 1080p FHD螢幕、長達12小時電池續航，而且比起Steam Deck的669g重量更輕，僅463g的重量與手感，長時間進行遊戲也更舒適，而且更與NVIDIA、台灣大聯手，由GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile雲端遊戲服務提供玩家上千款熱門遊戲，包含近期上架的《戰鎚40K：黑潮》，以及《電馭叛客2077》和《極地戰嚎6》等人氣大作，只要打開Wi-Fi就能遊玩遊戲，假如家中有遊戲主機或PC的話，也能直接連上繼續遊戲。

Logitech G全新的「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」，僅463g的重量，手感也採磨砂不滑手設計，遊玩起來更輕鬆。（石欣蒨攝）

Logitech G全新的「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」搭載Google Play Store，可下載YouTube、Disney+與MyVideo等APP，一般觀影娛樂都照顧到。（Logitech G提供）

Logitech G全新的「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」，定價1萬1990元，23日起台灣大獨家開賣，綁5G資費方案月付999元起，專案價0元帶回家。（Logitech G提供）

同時「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」更搭載Google Play Store，可下載YouTube、Disney+與MyVideo等APP，不僅是遊戲，就連一般觀影娛樂都照顧到，23日起台灣大獨家開賣，搭配5G資費方案、專案價只要0元，最高再送價值近2萬8000元包括GeForce NOW雲端遊戲服務6個月、Disney+前12個月等服務，網路門市申辦指定資費，加碼送1000元momo幣，再抽Apple iPhone 14 Pro及myfone購物1212元電子禮券，22日前祭出限量早鳥優惠，前1000名預購者，可獲得Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機支架。