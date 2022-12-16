雲端遊戲的發展已經越來越進步，不僅可以在主機、行動電話上同步，現在更開始流行「雲端遊戲掌機」的熱潮，主打的就是要讓玩家把家裡的遊戲，隨時隨地都能帶著走，而今年不僅有討論度相當高的「Steam Deck」在台灣發售，日前電競周邊大廠Logitech G也宣布率先走入雲端遊戲掌機的市場，推出「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」，同時宣告Logitech雲周邊生態系的來臨。

過去相信不少玩家都對遊戲掌機有一定的認識，像是以前任天堂推出的Game Boy、NDS，到現在的Switch，又或是Sony曾經推出的PSP，都是遊戲掌機的歷史進程，但過去舊式的掌機都需要通過插遊戲卡帶來遊玩遊戲，但現在雲端遊戲的年代已經不再一樣，像Switch就能從網路下載數位版遊戲，不必再隨身帶著那麼多張遊戲卡帶，但因著只能使用單一任天堂系統，因此玩家就會有遊戲平台的侷限，但現在推出的「雲端遊戲掌機」，正是透過雲端遊戲的服務，讓玩家把家中的電腦、Xbox或PlayStation一直開啟，再與雲端遊戲掌機連接，就能隨時隨地都能遠距離在掌機上遊玩各平台的遊戲。