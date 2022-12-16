寒流即將在周六日來臨，為了避免獨居長者受凍，新北市土城區長陳國欽近期代表新北市長侯友宜前往拜訪轄內長者，贈與棉被、暖暖包、保溫瓶、八寶粥及麵條等各式禦寒民生物資，有獨居阿嬤因為兒子離家出走，平時獨自生活，見到區公所關心，不禁流淚。

土城區公所表示，市府每年寒流都會加強關心長者，轄內不少獨居長者都無子女，年近百歲卻要養活自己相當不易。這次拜訪的91歲汪昌永老先生，1949年隨國軍來台，因為胃疾提早退伍，如今身體仍然硬朗，汪先生雖有娶外籍配偶，對方卻適應不良，，滯留中國未歸，因此至今都是獨居生活。

汪老先生表示，他2003年曾當選過好人好事代表，也做過創世、華山及人安基金會志工，服務時數超過3500小時，看到區公所特地前來話家常，相當開心。

另外，土城區頂埔里的劉微莉阿嬤獨自辛苦生活，雖然已經70歲，仍在做看護，兒子離家出走後，她不得不想辦法養活自己，因此區公所到訪後，她不禁流下眼淚，感謝區公所的關心。

陳國欽表示，土城區有65位列冊獨老，公所平常都會定時關懷訪視，並有志工協助送餐，讓這些長者獲得穩定的照顧，未來會進一步推展至各公寓大廈，讓長者在所住的社區享受各項照顧服務及活動。