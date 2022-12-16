環保局利用選舉旗幟製成的後背包。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

選舉資材製成的竹掃把可供掃路班使用。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

選舉時期處處可見旗幟、布條飄揚，但這些選舉期至在投票過後，部分製品被民眾領回再利用，但多數卻被視為廢棄物棄置，徒增許多垃圾處理量。台中市政府環保局發揮巧思，將回收的選舉資材廢物再利用，製成獨特用品，包括後背包、掃帚及手機支架等。

環保局說明，截至12月7日，環保局向97處競選總部及沿街道路回收共514組旗幟（桿）、378條布條等多項原欲棄置的選舉資材，並加以利用將其製作成775件用品。

環保局指出，環保局各區清潔隊於道路沿街及競選總部回收選舉資材，包含旗幟、旗桿、布條、背心及看板，樣樣皆能使其發揮功效。旗幟及布條隨手平鋪於菜園空地，即可防止雜草叢生，也可變為資源回收車遮陽棚；拆下的旗桿可製作掃帚供掃路班同仁使用；另因應綠美化，可製作成農藝支架等環境造景，落實垃圾減量，回收再利用。

環保局長陳宏益表示，動動腦、動動手，垃圾也能變成寶，這些旗幟及布條在經過同仁大展身手巧妙車縫以後，製作成環保袋、水果套袋、圍裙、隔熱手套、零錢包等用途，更有人將其做成背包或側背包，省下買包錢，出門不撞包；塑膠旗桿拆解組裝，搖身一變杯墊及手機架，讓資源有效再利用，成為獨特的用品。

陳宏益說，花點心思不僅能夠減少垃圾量，也可賦予廢棄物重生及全新風貌，鼓勵民眾一同發揮「物盡其用」精神，將廢棄物變黃金，省荷包又能提升環境品質。