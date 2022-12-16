16日意外找來前PLG新竹街口攻城獅洋將布拉加盟，且跟德古拉組成相當高大的台南台鋼獵鷹「拉拉連線」，可惜獵鷹總教練劉孟竹並不打算讓拉拉連線先發上陣，而是改用阿修羅、德古拉兩人先打，「我們想給球迷不一樣的感受，就像讓不可能的事情發生！」

畢竟實在很難想像，226公分的布拉跟230公分的德古拉同時上場，屆時禁區將會多麼擁擠，進攻速度與節奏也勢必受到影響，劉孟竹說：「我們昨天才跟布拉練第一次，屆時打法勢必跟之前不一樣，我們也會針對防守端做出修正與調整。」

如今獵鷹洋將人滿為患，除了德古拉、布拉與阿修羅，還有膝蓋受傷的布朗，以及剛來台灣報到的小戴，洋將陣容可說相當豪華，劉孟竹強調，這些都是台鋼會長謝裕民全力支持的結果，「除了全力支持，球團也願意花額外的錢幫助我們。」

至於布朗的傷勢，劉孟竹強調，目前他還不清楚布朗右膝蓋傷勢狀況，看起來似乎有點水腫，「這真的很頭痛，因為我們很需要布朗這種功能性全能的球員，所以我們會先花點時間看他傷勢狀況，畢竟找來新洋將，也還需要額外時間磨合。」