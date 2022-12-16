Lulu（中）攜手阿拉斯（左）、布萊克薛薛今天開心出席記者會，宣布將一起主持2023臺北跨年晚會。（台北市政府觀傳局提供）

有「韓國碧昂絲」之稱孝琳將首度站上台北跨年晚會。（台北市政府觀傳局提供）

新科金鐘主持Lulu（黃路梓音）第4度擔任台北跨年晚會主持人，今（16日）攜手網路聲量爆表的布萊克薛薛、阿拉斯共同出席記者會，一齊公布「臺北最High新年城-2023跨年晚會」重量級卡司「韓國碧昂絲」孝琳，Lulu更許願肖想：「2023年可以和孝琳組成女團出道。」

孝琳上個月才來台舉辦個唱，是疫情解封後首位在台專場演出的韓國女歌手。她不但可用中文簡單交談，唱跳實力更上層樓。而人在首爾的孝琳更特別錄製VCR，表示台灣粉絲相當熱情，才許願盡快再來演出，沒想到事隔不到1個月就實現諾言，將寶貴的跨年獻給台北。Lulu笑說，「我想跟她組團啊，但是我就嘴軟說不出口，焦點是她啦，我之前有在後台跳給她看過。」

Lulu首次與「阿嘟主義」布萊克薛薛、阿拉斯搭擋主持台北跨年晚會，阿拉斯興奮說宣布共同主持當天，就收到來自Lulu的私訊，提醒他倆要先把整場晚會參與藝人的近況熟讀完整，也耳提面命跨前30分鐘的教戰守則，務使兩人快速進入狀況。Lulu笑說師承黃子佼，當時黃子佼常常出考題給她，讓她獲益良多，打趣說自己是「溫和但半恐嚇」的指導方式。

而高雄市將舉辦2場跨年演場會，繼《高流幸福式》演唱會公布全卡司後，《亞灣未來市》演唱會昨一口氣宣布，金曲歌后艾怡良、新生代饒舌歌手高爾宣、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語等4位歌手也將於12月31日在夢時代登場，陣容讓粉絲激動喊：「會不會太夢幻。」