自家庭院竟變成免費停車場，真的讓人好困擾！一名男網友表示，阿嬤為了省錢，不願意在三合院加裝鐵門，導致鄰居時常侵門踏戶，甚至還有陌生人會隨意停放車輛，讓他感到很不安，貼文曝光後，許多網友異口同聲，建議他可以在門口擺放「停車收費、假日加倍」的告示牌，直說：「保證以後一台也看不見」。

原PO在臉書《爆料公社》發文表示，自己住在位於巷尾的三合院裡，四周僅有水泥矮牆防護，且因阿嬤生性節儉，並沒有另外裝設鐵門，導致庭院長期被附近的居民自由進出，甚至被陌生車輛當做免費停車場，不僅有安全的疑慮，還會不斷被打擾。

對此，網友紛紛留言回應，「沒說不能停啊，有說我再移，這是大家普遍的觀念」、「這個可以告他侵佔吧」、「停滿後馬上裝鐵門啊XD」、「這種的停久了，就會真的當自己家了」、「我家的土地也被鄰居長期當車位在停，要圍起來還被ggyy，抗議說他們幫我們免費維護土地！很多肖貪的人」。

而留言串中也有不少人分享應對的方法，「如果不想讓人停，就鐵鍊拉一拉」、「沒錢裝鐵門，就拉條繩子綁幾瓶礦泉水圍起來」、「申請設置收費停車場，老人家在家順便賺外快」、「門口掛牌『停車收費每小時200，假日加倍』保證以後一台也看不見」、「省錢不是辦法！將庭院整地劃車位，每個車位都能讓阿嬤收錢出租」。