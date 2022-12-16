台灣民意基金會15日最新民調指出，有超過一半的民眾認為行政院長蘇貞昌帶領的內閣應該總辭，不同意僅占21%。前立委郭正亮今（16）日在節目《新聞大白話》中，對於外界傳的閣揆接班人選進行分析，他認為眼前除了蘇貞昌，政府裡份量夠的也只剩國安會秘書長顧立雄。

郭正亮指出，就行政院長人選，以他個人角度認為顧立雄是最適合的，因為現在民進黨內鎮得住場子、份量夠重的只有蘇貞昌跟顧立雄，但小英身邊台美關係鐵三角，李大維、顧立雄、陳明通又缺一不可。

郭正亮接著分析，蘇貞昌的優點是可以最快穩住局面，但民調太差，不利於民進黨明年開始起跑的立委選舉；顧立雄份量夠，但他的問題是可以快速穩住狀況嗎？且又是國安團隊不可或缺的人；另外一個熱門人選前副總統陳建仁則是政治效果太直接，他一上任，賴清德可能就會寒毛豎立了。

對於閣揆人選，郭正亮目前判斷，不換蘇貞昌考量的不是民意，蔡英文留著他是因為「跟人才問題無關，是夠不夠份量」，青壯世代鄭文燦組閣機率是0，而其他人當閣揆可能會有彼此不服的情況出現。