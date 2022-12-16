寒流來臨，陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，台北市交通局表示，將依中央氣象局宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，車輛過管制點便須加掛雪鏈。

台北市交通局表示，依據中央氣象局預估最冷時間點落於12月17日至12月19日清晨，為提醒用路人預作準備，相關交通管制將依中央氣象局宣布同時啟動，屆時請民眾依現場員警指揮行止。

交通局指出，民眾若由仰德大道進入陽明山區（含平日），需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證之民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。

交通局說，仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予以勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行，也提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或交通局台北好行APP掌握路況。