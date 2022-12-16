被譽為金融業「奧斯卡獎」、由台灣金融研訓院主辦的第11屆「台灣傑出金融業務菁業獎」今（16）日舉行頒獎典禮，中國信託金融控股公司（中信金控）與旗下子公司中國信託商業銀行（中信銀）創下提報7個獎項全數獲獎的大滿貫紀錄，刷新歷屆參賽機構最佳得獎成績。

資料來源：第十一屆菁業獎得獎名單。(圖／中信銀行提供)

其中，在「最佳綠色專案融資獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳法人信託金融獎」、「最佳數位金融獎」、「最佳風險管理獎」奪下5項特優；在「最佳消費金融獎」、「最佳ESG獎（一般金融組）」則拿下2項優等，樹立「菁業獎」最高得獎門檻。

第十一屆菁業獎頒獎典禮今（16）日舉行，中國信託勇奪5特優、2優等，金管會主委黃天牧（左）頒獎予中信金控總經理陳佳文（右）。(圖／中信銀行提供)

中信金控總經理陳佳文出席頒獎典禮時表示，「菁業獎」表彰最優異的金融業者，中國信託刷新紀錄，奪下涵蓋各項業務的7大獎，除感謝主辦單位肯定，也證明中國信託是臺灣金融業第一品牌的領導地位。

陳佳文並表示，這7項大獎符合公司核心發展業務，從個人金融、信託業務、數位金融、風險管理，到配合政府政策綠色融資，以及實踐ESG（Environmental, Social, Governance）願景與理念，中國信託不僅透過數位力，在疫情期間核准28萬件紓困貸款，為穩定社會盡心盡力。在政府推動資產回流的高資產業務上，亦獲得市場領先的地位，同時也是「永續金融先行者聯盟」成員之一，今（2022）年以來，已榮獲海內外逾280項獎項肯定，獲准超過110項新型及發明專利，在在顯示中國信託於業務表現優異外，也極力為回饋社會美好價值做出貢獻。

第十一屆菁業獎今（16）日舉行頒獎典禮，中國信託一舉獲得7獎項大滿貫肯定，稱冠金融業樹立新典範。(圖／中信銀行提供)

第11屆「菁業獎」今年4月開放選拔，參選之金融機構家數與參選案件數，雙雙打破歷屆紀錄，總計吸引53家金融機構、共計129件參選案件。主辦單位指出，中國信託以產品為導向轉變為客戶需求導向，持續推出兼顧便利性的數位金融服務與敏捷的安全交易管控，成效卓著，成為本屆「菁業獎」的最大贏家。

在風險管理上，中國信託因應疫後數位需求與氣候變遷風險，善用科技與數據，結合永續目標，顯著提升風險管理效能與效率，並順應潮流趨勢，求新求變，維護股東權益，善盡企業社會責任，全方位專業信託服務，成效卓著。

中國信託提供兼具「數位便利」與「關懷溫度」的創新數位金融服務，並帶動企業夥伴數位轉型，共築數位金融平台生態系。融資業務上利用多角化經營各項綠色專案融資市場，完成亞太離岸風電「投融資」創舉，達成銀行團、開發商、投資人等多贏模式轉型。財富管理上則發揮ESG與普惠金融精神，服務擴及弱勢家庭和團體等非典型客群，朝打造全民各世代財富管理服務之目標邁進。

進一步分析，中國信託持續以智能科技創新金融體驗，透過實踐「Digital End-to-End」及「Banking Everywhere」兩大願景，以客戶旅程為考量角度改造作業流程。如領先臺灣同業，跨界結合Apple、台灣中油等產業領頭羊，打造出創新數位金融生態圈，走進中國信託銀行各分行，客戶的iPhone就變成取號機、寫字檯、叫號機；首創交通產業的電子錢包中油Pay，滿足客戶交通全旅程的金融需求，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

另一方面，中國信託藉由智能理財輔助及專人諮詢的雙軌服務，提供多元的投資工具，應用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）及大數據（Big Data）分析輔助決策，首創「金融軟體憑證」與「AI辨識」雙軌評估機制，以智能徵審落實風險控管。中國信託亦善盡金融業影響力，領先同業推出「股務e通知」服務，改善傳統紙本通知書對股東資訊隱密性與即時性不足的缺點，為低碳轉型的商業模式與永續變革做出貢獻；此外，中國信託長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，發揮ESG與普惠金融精神。