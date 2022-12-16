台中市預計外銷650公噸優質椪柑。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市政府農業局積極輔導農民團體外銷農特產品，平衡國內市場供需，穩定價格，成功將台中生產的優質椪柑外銷至新加坡，16日於東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃（20公噸），後續也將陸續出口至新加坡、馬來西亞、汶萊及日本等國家，預計外銷650公噸優質椪柑。

農業局說明，台中市椪柑產期自11月開始，栽培面積1373.8公頃，年產量約2萬5994公噸，主要種植於東勢、石岡、豐原、后里及潭子等區，為全台第二大產區，果型飽滿、酸甜適中，品質極佳，頗受國內、外消費者喜愛。

農業局表示，因今年農曆過年較往年更早，且因新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等因素持續影響，農業局積極輔導相關農民團體於農曆過年前，將椪柑外銷東南亞國家，把吉利象徵帶至東南亞，提供在地優質年節禮盒採購選項。

國內市場部分，民眾則可在好市多、家樂福、全聯及普利共好網路商城等通路購買，歡迎民眾踴躍選購，將大桔大利帶回家。

今日活動，包括立委江啟臣、市議員冉齡軒、市議員當選人吳振嘉、農業局長蔡精強、東勢區農會理事長劉進業、常務監事賴裕銘、總幹事田士欣、石岡區農會總幹事張東海、豐原區農會總幹事蔡森揚及保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社經理陳淑娟等人到場關心。