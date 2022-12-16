南投縣農會因應民眾春節送禮，購物送好禮。（廖志晃攝）

南投縣農會依生肖製作的伴手禮盒。（廖志晃攝）

明年是農曆生肖兔年，南投縣農會推出琳瑯滿目的伴手禮，並且開發立體的「喜來兔」Q梅禮盒，設計成元宵節應景的提燈造型，同時辦理吉祥物造型禮盒回娘家活動，集滿12生肖致贈2萬元縣農會提領券。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，「喜來兔」Q梅禮盒內有5種口味的梅子，包括古早味、紫蘇、茶香、鳳梨及洛神口味，以傳統工法製作出酸甜好滋味，即日上架售完為止。

曾明瑞表示，農會每年依生肖設計禮盒，因此舉辦12生肖吉祥物回娘家有獎活動，不包含當年度，集滿3種生肖贈高山紅茶袋茶1盒（售價250元）、6種生肖贈高山紅茶罐兩罐（售價450 元／罐）、集滿完整12生肖贈送2萬元提領券。

自今年12月26日到明年1月29日，民眾到縣農會農產館購物消費，即贈送來店禮，活動期間內至農產館購物，即贈三心茶莊紅包袋5只；消費滿2000元，贈台灣提袋1只；消費滿 5000元（含以上），贈縣農會帆布環保購物袋1只，送完為止。

滿千送百消費酬賓禮，凡於縣農會門市購物滿1000元即贈100元提領券1張，滿2000元贈送

100元提領券2張，依此類推（不含贈送之禮券、抵用券金額），以上優惠不包含米、水果、低溫冷藏牛奶、保久乳、比賽茶等產品。

現金加價購（提領券不適用），當次消費滿 2000元，可以現金150元加價購買高山紅茶袋茶（售價250元）1盒；現金200元加價購買甜菊梅 270g（售價250元）1罐；現金300元加價購買十三巡高山紅茶（售價450元）1罐。