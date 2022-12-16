美國衛星成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）近日在北韓上空捕捉到，數以千計士兵列隊，消息人士透露約1.1萬名兵力，軍方正籌備三年來第五次大規模閱兵，推測可能會在未來數週或是數月後進行。

綜合《獨立報》(The Independent)、《北韓新聞》（NKNews）報導，該公司本週釋出衛星影像顯示，至少超過數千名士兵聚集在平壤東南部美林飛行場的訓練基地，還捕捉到整排軍用裝甲車頻繁進出，周圍駐紮多個臨時營區，他們正在為下一場大規模閱兵做預演。時機點正值領導人金正恩近年開始加強遠程導彈試射，以及核武器恫嚇之際，此次閱兵典禮將成為北韓三年來第五度舉行。

據悉訓練於本月第一週展開，並持續到週三，閱兵期間通常約288人會組成一個編隊，總共有39個隊形，依據衛星圖上曝光的陣容，加上目擊者的說法，可能動員超過1.1萬名兵力，這將是新冠疫情後，首個聲勢浩大的軍事典禮。消息目前尚未得到朝鮮軍方證實，北韓官媒至今也未透露任何閱兵細節。

這不免讓外界好奇確切時間會落在何時，報導預測了幾個日子，像是1月8日，即領導人金正恩生日。2月8日，朝鮮人民軍(KPA)創建第75週年，由於該國曾在2018年的這個時間舉行閱兵，同時慶祝KPA第70週年紀念；不過另一說法表示，這可能只是軍方例行閱兵訓練。