台北市長柯文哲卸任前推出熊好券2.0，北市府16日再宣布，熊好券2.0活動18日截止前推出終極加碼，先前有登記熊好券2.0票券並保留台北通會員身份的人，便可獲得熊好加碼券，但使用期限剩不到72小時，加上系統無法負荷，進入台北通還要不斷等待，民怨四起。藍綠議員也群起炮轟，柯文哲這個政策根本是在「大撒幣」，是花納稅人的錢買自己的面子，簡直是莫名其妙。

台北市政府指出，本次熊好券活動結束前3天，只要仍保留有台北通會員身份者，均可獲得熊好加碼券，使用期間同樣是到18日止，中獎人可以獲得先前登記的票券各1張，票券面額分別為500元的住宿券、100元的饗購券、100元的農好券、100元的藝文券、100元的運動券、100元的市場通用券。

國民黨市議員徐弘庭說，先前便已指出熊好券既不像紓困也不像振興，發送、接收端都有分配不均的狀況，市民一定要有科技3C的運用能力，下載台北通後登記才能抽熊好券，而一張熊好券都沒收到的商家比例非常高，結果柯文哲硬要做2.0，但登記狀況依然更差。

徐弘庭指出，加碼券就是要把執行率拉高，避免外界對市府成效不彰的質疑，但老實說，柯文哲都已經要卸任，發不出去就留給下一任來用，硬是要搞個限量兩天的大放送，還把系統搞到人數過多，要排隊，對台北市民一點好處都沒有，根本就是浪費錢。

徐弘庭也說，過去的柯文哲打臉現在的柯文哲，以前柯說不要浪費預算，現在居然消耗預算去拚執行率，只是要讓數字好看一點而已，「花納稅人的錢買自己的面子，莫名其妙」。

民進黨市議員吳沛憶則表示，給市民紅包，促進商機當然不會反對。但從熊好券2.0上路前就不斷提醒使用期限過短可能影響到使用率，這是根據1.0執行數據提出的建議，但柯市府就是講不聽，一開始柯文哲說「期限短更能促進消費」，後來發言人又說「使用習慣多集中在截止前2周」，但邁入最後一周，住宿券才用了25％，運動券用36％，在1.0執行超過9成的市集券跟藝文券也才用5成，證明市府根本是睜眼說瞎話。

吳沛憶嘆，最後一個周末才來一個人人有獎，想藉由擴大使用人數衝高預算執行率，但以住宿券為例，3天之內要生出住宿行程，根本是為難民眾，證明這就是一個急就章的規畫，沒有考慮民眾的使用，「熊好券2.0從規畫就出了問題，坐實柯文哲無心市政，一心只想著卸任後去選總統」。

民進黨市議員陳怡君也痛批，柯文哲完全打臉自己曾經批評過「台灣政治文化就是大灑幣」的弊端，過去柯文哲也表示大撒幣就是在「欺騙市民」，如今柯文哲更是把大撒幣發揮到淋淋盡致的地步，柯文哲簡直就是大雙標。

陳怡君說，柯文哲過去推的熊好券執行率奇慘無比，所以今天無預警推出「終極熊好券」全民加發200元，等於是拜託大家幫忙消化預算，對比當年霸氣取消重陽敬老金「一次性消費」的震震有詞，如今看來是格外地諷刺。

陳怡君也質疑，柯文哲正在籌備總統競選辦公室，索性趁市長卸任前，搾乾市府所有資源，除了花公帑到處出訪，還大開市庫方便大門、熊好券人人有獎大灑幣，是否虛耗公帑、濫蒐個資的嫌疑？呼籲新任市府團隊應該徹查到底，給市民一個交待。