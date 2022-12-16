財團法人台中市教會發展策略聯盟協會今年以「家庭、溝通、傳遞愛」為主題，將舉行耶誕節系列活動。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

財團法人台中市教會發展策略聯盟協會以「家庭、溝通、傳遞愛」為主題，將於18日在府前廣場舉行「耶詩!Song啦!」耶誕熱音大賽，現場有公益市集園遊會、親子遊戲站、耶誕祝福站及集點摸彩等系列活動，另「國際級表演團隊-众擊坊」為「網美耶誕樹點燈晚會」揭幕，有6座彩繪玻璃般的耶誕樹，打造溫馨場景，與全球共同歡慶並祈福平安，讓大家感受溫暖的耶誕氛圍。

活動單位指出，24日下午由「金勾盃」兒童青少年街舞大賽熱鬧登場，當晚「千人耶誕老人平安夜晚會」邀「典躍舞團」開場表演，台中市市長盧秀燕也將親臨現場為市民朋友帶來祝福，同時現場集結1002位耶誕老公公，由東海靈糧堂詩班帶領大家齊唱平安夜，場面壯觀，期望在後疫情時代傳遞溫暖給所有人。

活動單位指出，18日至21日晚間於市府前廣場的「公益耶誕市集」，現場將安排多達60個攤位的公益園遊會，吃喝玩樂一次滿足，除了親子手作體驗，還集結台中29區特色的耶誕祝福站。

活動單位指出，邀請弘光大學生物醫學工程系鮑建國教授率領學生團隊，現場免費為65歲銀髮族，提供體適能檢測，不管大小朋友、長輩也能到現場一起同樂。有關活動詳情可搜尋「台中好聖誕」臉書粉絲專頁，邀請全民攜家帶眷一同迎接充滿愛的耶誕佳節。

12月18日至21日晚間於市府前廣場的「公益耶誕市集」，現場將安排多達60個攤位的公益園遊會，吃喝玩樂一次滿足，除了親子手作體驗，集結台中29區特色的耶誕祝福站，另弘光大學生物醫學工程系教授鮑建國率領學生團隊，免費為65歲銀髮族，提供體適能檢測，不管大小朋友、長輩也能到現場一起同樂。有關活動詳情可搜尋「台中好聖誕」臉書粉絲專頁，邀請全民攜家帶眷一同迎接充滿愛的耶誕佳節。