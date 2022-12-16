桃園市中壢區永福里一帶居民的家庭汙水過去透過道路側溝排入新街溪，但堤岸與溪流有高低差，汙水易四濺，夏季常飄異味。市府在新街溪護岸增設16處集水井並設排水管改善，但近期民眾反映，連日降雨加上落葉堵塞，導致集水井溢流。桃市府水務局表示，將定期清淤並觀察3個月，評估是否加大排水管徑。

市議員葉明月近期接獲民眾陳情，永福橋右岸西園路沿線有近千戶住家，家庭汙水透過道路側溝排進新街溪，但溪流與堤岸有高低差，使汙水四處噴濺，雖水務局上月已裝設集水井並埋設排水管，但附近居民發現，連日大雨再加上落葉堆積，會使集水井堵塞溢流。

永福里長黃寶貞說，集水井被樹葉和廢棄物塞住時，居民經過都會聞到陣陣異味，盼能加速改善。葉明月也呼籲水務局能解決堵塞狀況並加強清理，避免讓當初解決問題的美意被打折。

水務局水利工程科說明，為避免汙水四濺，投入約100萬元經費，上月在護岸設置排水管與集水井，將家用汙水和雨水集中排放至集水井，再從排水孔排至新街溪。沿線共設16個集水井，每個井都有3吋排水管，應是近來大雨，出水口被落葉堵住才會溢流。

水利工程科表示，目前16處集水井仍在測試階段，將觀察3個月後，再評估是否加大排水管徑至6吋，同時也會在集水井上加裝格柵，阻擋落葉或其他廢棄物。