烏克蘭官員說，俄羅斯今天再度發射飛彈襲擊烏克蘭，擊中全國各地的關鍵基礎設施，並在民眾躲進避難所時引發新一波停電。

路透社報導，烏克蘭地方官員說，東部地區哈爾科夫（Kharkiv）、黑海地區敖德薩（Odesa）和烏克蘭中西部文尼察（Vinnytsia）的基礎設施遭到擊中，這是10月以來最新一波大規模飛彈攻擊。

地區官員說，哈爾科夫、中部城市波塔瓦（Poltava）和基輔部分地區停電，北部的蘇米（Sumy）地區也停電。

在基輔的目擊者說，基輔迴盪著巨大的爆炸聲，烏克蘭各地的防空系統都在運作。烏克蘭鐵路營運商說，一些鐵路路線停電。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）的一棟住宅被擊中，他說，那裡的人可能被困在瓦礫堆下。

基輔州（Kyiv Oblast）州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）說：俄羅斯正在「大規模攻擊」烏克蘭。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，克利福洛一棟民宅遭俄國火箭攻擊，導致2人死亡、至少5人受傷，傷者包括2名孩童，全數都正在住院。

提摩申科在通訊軟體Telegram上寫道：「不要忽視空襲警報，留在避難所裡。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1111216