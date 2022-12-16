2023新丁粄節公益販賣內含四兩龜粄、桃粄木提籃150份及《掌聲想起 鳳飛飛》100本。（台中市府客委會提供）

鳳飛飛慈善基金會日前公益捐贈70萬元，支持台中市府社會局推展社會照護服務。台中市府客委會主委江俊龍以個人名義購買100本《掌聲想起 鳳飛飛》紀念專書，將於明年台中東勢新丁粄節公益活動捐贈義賣，所得全數贈予弱勢團體，盼讓基金會愛心綿延。

今年是「帽子歌后」鳳飛飛逝世10周年，《掌聲想起 鳳飛飛》紀念專書一出版、上市，即榮登暢銷排行榜第1名。

江俊龍表示，鳳飛飛紀念專書集結許多人的力量，其中一篇「一封傳真 真性情也最惜情」便是由他所撰寫，以此憶及1988年鳳飛飛從澳洲發送一封傳真祝賀台南師院校慶，內容真摯感人，讓許多朋友對她產生深深的想念和敬佩。

江俊龍為感念鳳飛飛慈善基金會善舉，以個人名義購書100本，將於「2023年台中東勢新丁粄節」公益活動捐贈義賣，所得全數贈予弱勢團體，盼讓基金會愛心綿延，讓掌聲不斷延續。

市府客委會指出，感謝鳳飛飛慈善基會長期慷慨奉獻，自109年起經江主委媒合，基金會持續公益捐贈善舉至今已達三年，12月14日更在東勢谷中百合教會捐贈弱勢兒少課後照顧據點25萬元，讓愛的力量匯聚成河。

市府客委會提到，台中東勢新丁粄節今年2月首創的公益販售活動，明年也將延續辦理，將150份內含象徵性平的四兩龜粄、桃粄限量文創商品仿古木提籃，贈予「財團法人台中市私立信望愛智能發展中心-東勢小型作業所」進行公益販售，商品每份售價500元。

此外，更將加入江俊龍捐贈100本《掌聲想起 鳳飛飛》紀念書及隨書附贈特製桃粄樣式紓壓球予「社團法人台中市自閉症教育協進會」販售，商品每份售價500元。

凡參與公益民眾，更加碼贈送「特色產業文化藝術DIY券」，可現場體驗捏麵人、客家花布製作、摺紙、剪紙、中國結編繩、年畫彩繪、杯墊彩繪、水墨書畫等，所得均歸義賣團體所有。

鳳飛飛台中市新丁粄節