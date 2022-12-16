因應COVID-19確診逐漸常態化，每日確診人數逐日下降，新竹縣居家照護防疫關懷包將發放至今年12月30日止，明年起各鄉鎮市公所將不再發放防疫關懷包。從今年4月底啟動的確診者居家照護政策，共發出約12萬份防疫包，預估還剩5000份，將捐贈竹縣社福機構。

隔離政策由最早隔離14日逐步調降為目前隔離5＋N日，民眾隔離期間民生物資領取需求不如疫情初期頻繁，民政處指出，雙北、基隆、桃園、南投、竹市等縣市都已停發居家照護關懷包，新竹縣居家照護防疫關懷包將發放至今年12月30日止，自明年起本縣各鄉鎮市公所不再發放防疫關懷包。

新竹縣居家照護關懷包自今年4月25日起啟動確診者居家照護政策，共發出約12萬份，預估剩下5000份，將透過社會處無償捐贈本縣社福機構。

衛生局提醒，寒流即將到來，預期各地氣溫偏低，提醒符合公費流感疫苗接種資格的民眾儘速前往接種，並落實手部衛生與咳嗽禮節，若生病則在家休息，避免流感病毒傳播，並呼籲流感重症高危險群，若出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，請就近就醫，並留意是否出現呼吸困難、急促、缺氧等危險徵兆，以掌握治療黃金時間，降低引發重症風險。

每年12月底至隔年2月至3月是流感流行高峰期，接種流感疫苗後可有效預防感染、感染後重症、住院及死亡風險。衛生局提醒，接種疫苗後約2周才會產生抗體，因此及早接種，才能於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。今年度公費流感疫苗第2階段對象50歲至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日起已開打，流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

衛生局16日指出，最近1周（12月10日至16日）共增加3530例COVID-19本土確診案例，統計至12月15日，新竹縣累計確診人數23萬1080人。

衛生局提醒，17日上午9時至12時，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供6歲以上接種追加劑Moderna次世代BA.4／5雙價疫苗250位名額、嬰幼兒BNT疫苗300位名額，已開放線上預約且尚有多位名額。請符合接種資格的民眾踴躍預約報名，提升保護力。另外，接種當日嬰幼兒BNT疫苗安排在9時至10時30分，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。