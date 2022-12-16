中央銀行15日再升息半碼，但16日標售的250億元2年期定存單，得標加權平均利率不升反降至1.265％，較11月的1.371％，大幅下滑10.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，因投標金額倍數高達5.53倍，創逾九年新高，且是史上次高的結果。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,382.55億元資金積極進場搶標，投標金額倍飆5.53倍，創2013年8月開標以來的次高紀錄，得標比率低於2成的18.08％，因此得標加權平均利率大幅下滑。銀行資金調度主管指出，央行前一天才又升息半碼（1碼是0.25個百分點），但這次得標加權平均利率卻意外不升反降，主要因為這次沒有再調高存款準備率。

央行在2013年8月開始，每月標售100億元2年期定存單，提供銀行過剩資金更多去化的工具，2014年8月由100億元增為200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加到400億元，2021年2月續上調至600億元，同年4月進一步提高至800億元，至11月又降回600億元，最後是今年6月大減為250億元。

另反應央行這次升息半碼，從16日開始，各天期定存單申購發行利率，也同步提高，7天期、28天期、91天期、128天期定存單利率，分別從原0.45％、0.84％、0.9％、1.02％，升至0.575％、0.965％、1.025％、1.145％。