國產家電大廠奇美家電16日發表國產品牌首件OLED顯示器，搶攻以日韓系進口品牌為主的65吋高階市場，亦為奇美目前最高單價家電產品，奇美集團新視代科技總經理余泯樂表示，今年整體營收成長一成，透過國產品牌領先地位的顯示器、快速成長的空調，明年整體營收挑戰15％的成長。

余泯樂表示，疫情近三年來使居家時間增加、重視健康防疫，民眾把部分消費預算挪移至家電，家電產業業績受惠，奇美家電上半年營收較去年同期成長15％，不過8月起因為通膨效應，加上因去年10月五倍券效應使比較基期較高，年增率有所衰退，整體來說前11月業績年增10％，今年營收將是奇美家電發展16年來新高。

看好民眾居家時間增長，高階顯示器需求增加，加上電視換機潮開始出現，此次推出國產第一台OLED顯示器，主攻高階市場，透過高中低階齊全的產品線，希望從今年的12萬台銷量，明年可成長至13萬台，余泯樂表示，今年顯示器銷售量雖然持平，不過因中高階機種推出、單價上拉，帶動營收仍成長，而目前市場上6成電視使用超過7年，預期將會帶動一波換機潮。

此外，起步較晚的空調去年成長25％，去年銷售達3萬台，希望透過全系列均為一級能效、變頻冷暖的產品，明年能有15％成長。雖然疫情趨緩，使冷凍櫃銷售高峰期已過，不過冰櫃需求還在，奇美家電也推出含有200升冰凍櫃的650升雙門冰箱，余泯樂表示，空調、冰箱都將是明年成長潛力較大的商品。

小家電去年亦有33％的高成長，包括以透明玻璃設計的氣炸鍋，可定溫、有濾水器的瞬熱型開飲機，具聲控功能的循環風扇，以及因今年多雨而熱銷、上半年賣到缺貨的除濕機，都有不錯的銷售量。