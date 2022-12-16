新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案延燒，檢調人員昨在立法院會期間大動作搜索，高虹安被諭令60萬元交保。前民進黨立委郭正亮建議，高虹安最好趕快找一個很會辦案的副市長，去找「新竹大秘寶」。若她一審出事，副市長代理還可以繼續辦案，辦到天怒人怨為止，她反而會沒事。

郭正亮今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，高虹安這個案子已經吵很久了。但急到這樣，急在12月25日在就職之前，就要弄一個很大的下馬威，當然會讓人聯想，「新竹大秘寶」到底嚴重到什麼程度，有人害怕到這種程度，決定在高虹安就職之前給她很大的壓力。

郭正亮建議高虹安，最好趕快找一個很會辦案的副市長，若她一審出事，副市長代理還可以繼續辦案，當辦到天怒人怨為止，她反而會沒事。以目前的氛圍，高虹安自己也要立刻辦案，就職之後立刻去找「新竹大秘寶」，找得愈深、挖得愈醜陋，就愈保命。根據過去的經驗就是如此，大家硬碰硬，檢調當然可以動，高虹安作為新竹市長，也可以揭弊，大家都做到最快的程度。

郭正亮接著指出，甚至有人說，有沒有辦法在12月25日就把高虹安羈押，這是天方夜譚。政論節目有人在討論，急到不讓她就職，好像高虹安就職，就會發生天大的事，民進黨立院總召柯建銘還是比較有EQ，知道任何箭都不要射到他身上。

郭正亮表示，高虹安也要尊重選民選她，主要正當性的來源， 就是希望她去揭開「新竹大秘寶」。 所以她上任後，應該要用幾個月的時間，努力去辦案。