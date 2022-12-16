43歲大陸女星秦嵐因2018年演出古裝劇《延禧攻略》富察皇后一角，演藝事業再度登上顛峰，人氣更旺，感情生活也相當受到關注，她最廣為人知的情史就是與黃曉明交往過；日前秦嵐被拍到與小10歲的男星魏大勛互動親密，戀情意外曝光，有網友也挖出秦嵐過去曾說不排斥姊弟戀，原因是年紀大了。

大陸狗仔昨（15日）、今（16日）接連兩天爆料，曬出秦嵐與魏大勛到飯店開房，及他們外出約會甜蜜勾手，秦嵐上廁所魏大勛還貼心拎包包，親密互動讓網友全都被閃瞎；即使秦嵐與魏大勛暫未回應戀情，但已掀起外界熱議。

秦嵐曾說過不排斥姊弟戀。（圖／摘自微博）

有網友挖出秦嵐昔日在節目上受訪的影片，被問到「會考慮姊弟戀嗎？」她當下大方地說不排斥，直言「畢竟年紀也大了」，而談到姊弟戀中最迷人的地方是，也說了「姊姊特別懂事，特別會照顧人，然後弟弟們也很乖巧」，還覺得大多數弟弟都很單純，「愛了就愛了」讓姊姊們能體會到最純粹的愛情；如今看起來秦嵐會談姊弟戀早有端倪，一點都不意外。

秦嵐早年以演出《還珠格格3》中的「知畫」，在兩岸三地打開知名度，還跟黃曉明交往過2年，也是黃曉明除了Angelababy（楊穎）外唯一公開承認過的前女友；秦嵐在分手黃曉明後，和大陸導演陸川交往，但最後一樣分手收場。而她這次的交往對象33歲魏大勛來頭不小，父親魏紹林是大陸東北區的房地產富豪，上一個緋聞對象則是頂流女星楊冪。