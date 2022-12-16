蔡康永的創作展今天舉辦幕記者會。（鄭任南攝）

蔡康永的創作展今天舉辦幕記者會，張小燕、吳青峰力挺出席。（鄭任南攝）

蔡康永的創作展於國際知名畫廊「白石畫廊」，今（16日）舉辦幕記者會中，久未公開亮相的綜藝教母張小燕、歌壇才子吳青峰力挺出席，張小燕不禁讚嘆60歲蔡康永勇敢，「他想做這件事情時，大家都覺得很問號，這是很不容易的事情，中年轉行，要放下很多自尊、害怕的情緒。」

張小燕身為帶領蔡康永入行的貴人，蔡康永在記者會上問她「當初為什麼看重我」，她感性說蔡康永可以書沒看完，卻能一針見血、深入淺出精準說出重點的，這是當主持人的重要特質，並稱讚：「他有教養、有禮貌，但又保有叛逆的心、好奇心。」

而小S（徐熙娣）日前往展覽，PO出和蔡康永的合影，蔡康永稱很意外小S對「其實可以算了」這幅畫有感覺，透露另位工作出色、號稱女王的女星也選同樣內容的畫作，「我覺得好勝的背後，可能都會有一番他們在自問自答這件事情是不是就算了會舒服一點。」

至於《康熙來了》收攤6年，許多網友紛紛敲碗期待蔡康永、小S再合作開新節目。對此，蔡康永表示有認真考慮「老人版」《康熙來了》，跟小S都感慨成為前輩的同時也成了長輩。

他認為至今沒有節目大方用上年紀的人的立場來看所有事，「我會認真想這件事，對於是否能再讓觀眾覺得有趣有很多考量，因為很多人會用不同管道得到樂趣，不一定要從節目，讓我在想一想。」

至於想邀請誰當來賓，蔡康永覺得沒好好訪問過張小燕，「所以一方面會想找她（張小燕）好好聊聊，另一方面很多明星可以聊聊感覺自己『有年紀』的事情。」

此外，小S的姐姐大Ｓ與汪小菲家務事前陣子鬧得滿城風雲，大S的前婆婆張蘭三不五時開直播詆毀大小S一家，身為好友的蔡康永表示對她們都是祝福，「她們都很堅強面對，所以如果她們來展覽可以找到開懷的一句話，我會很開心。」透露大S至今還沒來觀看展覽。

蔡康永還笑說每次遇到小S，她的第一句就是罵髒話，然後開始聊自己最近的生活，「我能理解，平常通訊息時都盡量傳開心的事情。」「蔡康永創作展」於12月16日開展至明年2月4日。