證交所指出，中磊（5388）子公司SERCOMM PHILIPPINES INC.今（111）年6月28日向關係人REFINEMENT PROPERTY HOLDING INC.取得使用權資產案，經查符合本公司「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟中磊延遲輸入公開資訊觀測站重訊畫面，已違反相關規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。
證交所指出，中磊（5388）子公司SERCOMM PHILIPPINES INC.今（111）年6月28日向關係人REFINEMENT PROPERTY HOLDING INC.取得使用權資產案，經查符合本公司「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟中磊延遲輸入公開資訊觀測站重訊畫面，已違反相關規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。
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