丹申廣今天帥氣現身中天新聞舉辦的會員日活動（中天新聞提供）

丹申廣今天參加中天新聞的會員日活動，與大批粉絲相見歡。（中天新聞提供）

《正常發揮》主持人丹申廣16日出席中天新聞的第2場《2022超級同學會》會員日活動，他穿西裝、刮掉鬍子帥氣現身，引發粉絲直呼「本人好帥」，有會員特地搭高鐵北上參加，也有人帶他喜歡的太陽餅，讓他非常感動，並把會員當朋友分享心情及生活近況，全場笑聲不斷。

活動過程，丹申廣坐在沙發上和粉絲話家常，提到日前因為運動造成脊椎受傷，導致連站起來都有困難，「我撞到尾椎那一節，還好不是正中間，而是有點偏左，不知道大家有沒有注意到，我連在節目上站起來都有困難。」他表示看醫生才知道，如果是尾骨受傷，嚴重的話要從肛門處開刀治療，令粉絲心疼。

許多粉絲第一次見到丹申廣本人，有人覺得他太瘦，他說中天新聞剛轉型網路時，因《辣晚報》結合吃播，體重一度飆升快10公斤，到後面全身臃腫，才開始實行消脂及168減重，「有時晚上真的受不了會嘴饞，我就吃嬰兒軟糖、果凍，就這樣為期半年，才從71公斤瘦到62公斤。」

此外，丹申廣期待未來可以舉辦北中南百人見面會，「不一定只有主播，也希望政論節目的來賓到場共襄盛舉，一定很棒。」