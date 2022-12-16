ALL IN 5在充滿科技感的空間拍攝MV。（必應創造提供）

男團「ALL IN 5」在新歌〈PRINCE〉MV中首次挑戰唱跳，5位成員事前下足苦功、不眠不休排練近100小時，膝蓋瘀青、腳趾破皮都只是家常便飯，只為整齊劃一的舞步能在氣勢強大的場景中發揮到極致，手勢及複雜走位硬是要「雕」到一致的角度，才能看到如今MV中像軍隊般整齊劃一的動作。

此外，他們在MV中全白精靈造型令人目不轉睛，不過在泥濘的廢墟裡激烈舞蹈後全然不同，ALL IN 5笑說：「直接從白色仙氣王子變身潑墨野獸派。」其中有一幕哲瑋需跪在地上，但地面泥濘，服裝也不能弄髒，哲瑋硬是跪著膝蓋不碰地的拍完那個畫面，看得工作人員直說：「年輕人腰力真好。」

此外，在新專輯《PRINCE》的製作過程中，團員體驗非常多「第一次」，柏安染了粉紅色頭髮被歌迷戲稱「西瓜王子」，承恩、傑銘露腰總覺得肚子涼涼的，哲瑋則在MV中則第一次體驗到「用電纜插人」不易。原來是哲瑋負責傳送團員意識至異世界，需要插上電線後才能感應動作，一開始他都輕輕地將電線接上傳送椅的裝置上，結果拍了幾次發現團員怎麼「沒反應」，他笑說：「大家的敏感度都不一樣，因為他們也看不到我在他們腦後的動作，後來我就用力一點，團員才會有『後腦被電纜接上』的身體動作。」

之前常被說沒有表情的柏安，這次拍攝時狂放電，眼睫毛特別長的他加上微眨的眼神，讓哥哥們直呼：「跟以前真的不一樣了。」另外裕城一個唱歌噘嘴的畫面，也讓人印象最深刻，承恩誇獎裕城嘴唇好性感，自己看到也有點害羞的裕城，不忘開玩笑說希望有唇膏代言找他。ALL IN 5將參加「2023閃耀台中跨年夜」演出，2023的第一天更馬不停蹄在台中舉行《PRINCE》首場簽唱會，預定3月11日於ZEPP New Taipei專輯演唱會，門票1月6日開賣。