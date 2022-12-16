台灣指數公司今（16）日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃高股息30指數」2022年第3次成分股定期審核結果。成分股新增台積電（2330）等20檔、同時刪亞泥（1102）等20檔。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。

台灣指數公司特選台灣上市上櫃高股息30指數為被動式基金富邦特選高股息30（00900）ETF所追蹤，代表該檔ETF要做個股調整。該檔ETF到11月底基金規模為293億元。

成分股納入20檔包括：2303聯電、2330台積電、2337旺宏、2347聯強、2404漢唐、2454聯發科、2603長榮、2606裕民、2609陽明、2637慧洋-KY、3008大立光、3034聯詠、3231緯創、3706神達、3711日月光投控、4966譜瑞-KY、5347世界、5522遠雄、6176瑞儀、6770力積電。

成分股刪除20檔包括：1102亞泥、1304台聚、1402遠東新、1717長興、2002中鋼、2014中鴻、2027大成鋼、2301光寶科、2352佳世達、2376技嘉、2377微星、2382廣達、2383台光電、2474可成、2492華新科、2542興富發、2881富邦金、2890永豐金、3702大聯大、5483中美晶。