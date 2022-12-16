一名女網友日前在公司尾牙喝醉後，與一名已婚男同事意外發生關係，事後她一直避著對方，對方竟直接在公司向她告白，2人一時情不自禁，在公司貨架上再度發生關係，對方說想維持長久肉體關係，她當下拒絕，事後對丈夫與女兒感到滿滿愧疚，說「我覺得我犯罪了」，誇張情節引爆網友們怒火。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她日前在南下到台南參加總公司的公司尾牙，當晚住在飯店，丈夫當時臨時有事沒有陪同，她當天抽到二獎，被同事不斷灌酒，酒醉後斷片，醒來時竟發現自己與一名已婚男同事上床，同事們後來說當晚她玩得很瘋，被一名有力氣的男同事幫忙抬回房間。

該女網友後來盡力避開該名男同事，某次對方趁她盤點時，把她拖到最裡面貨架，向她告白，而她竟也忍不住又跟對方嘿咻，她說對方比她小6歲，身材好，各方面條件都比她的丈夫好，對方稱想維持長久炮友關係，她拒絕後仍對家人感到愧疚，稱「我覺得我犯罪了，我無法想像該用什麼臉去面對我老公和女兒」。

其他網友留言最後工作和家庭都會毀了」、「老公真可憐，你怎麼不乾脆離婚」、「錯一次就算了，第二次還是錯，講再多的謊言也是於事無補」、「後悔個屁，清醒的又做了一次，之後才在假惺惺的給掰」、「事後才後悔，何必當初，真的後悔就跟先生承認此事，不然這只是藉口，有1就有2。」。