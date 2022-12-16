《千里之外》是方文山創作的藝術品。（粘耿豪攝）

龐克貓系列是方文山知名的作品。（粘耿豪攝）

林伯駿（左）與和名作《深淵中的希望》合影。（粘耿豪攝）

顧思儀（左起）、林伯駿、歐士華今出席藝廊開展。（粘耿豪攝）

僑志資本有限公司今年在台創立當代藝術空間EAGLE ART SPACE，於16日至18日在台北文華東方酒店B1展廳舉辦「遇見不朽：當代藝術」特展，展出高達60件當代藝術作品，其中由最為吸睛的「杭州三傑」之一朱德群經典之作《深淵中的希望》領銜，攜手Mr. Doodle《吻》、及有「奈良美智接班人」稱號的療癒藝術家山本麻友香《大耳狐男孩》、《小白熊男孩》等作品。

僑志資本總裁林伯駿打造藝術空間，目的是希望讓國際看到台灣的創作能量，他說：「希望把最優秀作品都留在台灣，身為超愛、超挺台灣的企業家，我認為購買就是最大的支持，才能讓台灣具備潛力的藝術家展現價值，讓國際市場看見台灣實力。」

林伯駿分享自己的眼光及喜好，此次展出朱德群作品《深淵中的希望》就是他的心愛的作品之一，《深淵中的希望》創作於1993年，作品充分運用中國的書法中的氣韻生動，引入水墨中的渲染、飛白、垂懸等表現性元素，是當代藝術殿堂級作品。

此外，林伯駿更可以說是全台第1位收藏方文山作品的收藏家，「方老師的作品深具潛力，非常的國際化，融合了千年的中華古風文化，將其完美展現於作品之中，我認為在文化上具有深刻的涵義，更覺得這些作品就是一種能將中華文化打入國際視野的方式。EAGLE ART SPACE致力於將這些優秀的作品推至國際，讓國際能看見台灣的藝術及文化。」

另外方文山也透過VCR，從展出的16件展品中挑3件作品分享，第1件是《蒸氣龐克風格之父己方鼎》，透過蒸汽龐克的機械結構打造新視野，兩種截然不同的文明間彼此碰撞，在垂直縱向的歷史長河裡，尋求水準橫向的邂逅與交錯。第2件是《東風破工尺譜 陶書》，陶書上面的琴譜字，對應《東風破》裡兩段副歌的弦律，反差結合《東風破》帶來流行音樂以外的視覺感受與創意發想。

第3件作品是《千里之外》，此件《千里之外》歌詞、文字，將名詞與形容詞以康熙字典楷體文字呈現，其他歌詞結構語意的動詞、副詞、介詞則以草書形式來表現。此交錯使用不同文字體系的一種變化，顛覆了傳統統一字體的閱讀慣性，創造了一種新的文字視野。

16日現場貴賓還有印象畫廊行政總監歐士華以及沐春堂經理顧思儀，歐士華提起全新商業模式「藝術分享家」，「在2022年的藝術博覽會，我從與EAGLE ART SPACE的合作中，看見了新型態商業模式崛起，即為藝術分享家；EAGLE ART SPACE從舉辦藝術課程，培育藝術分享家的涵養與專業知識，到運用藝術分享家本身的社群流量帶動商機，進而影響台灣藝術消費市場，讓藝術作品更廣為人知，拓展更寬廣的族群。