由於大陸疫情封控與全球經濟走入衰退等內外因素影響，中國經濟呈現快速惡化現象。外媒引述知情人士稱，中共正在把工作重點轉回到以「促增長」為目標，設定2023年經濟增長超過5%。新的經濟增長方案正由新當選中共中央政治局委員何立峰主導，此一轉向明顯改變了過去多年來著重監管與穩定的做法。

《華爾街日報》引述知情人士透露，在中共20大結束後不久的內部會議上，中共國家發改委主任何立峰呼籲放鬆新冠防控措施、提振房地產行業以及重新激發企業家的信心。其中一些涉及新冠和房地產行業的措施已得到落實，減緩了房價近來的跌勢。

另外，政府官員們最近開始重新審視針對科技和教培行業的政策，準備結束對網路公司持續已久的調查，科技和教培都是最近的監管整頓行動中受打擊最嚴重的行業。據知情人士稱，其中一項考量是準備將網約車公司滴滴的移動應用在大陸應用商店重新上架。

報導說，考慮到中國退出清零政策所帶來的諸多不確定性以及房地產市場人氣退潮，官方將明年GDP增長目標定在5%以上是一個雄心勃勃的目標。這樣的強勁增長目標表明，中國高層領導人越來越擔心長期嚴重的經濟下滑可能會影響統治基礎。

一些華爾街經濟學家已在預測2023年中國經濟增速將達到5%或更高，也有些經濟學家則調低了預期，他們擔心中國匆忙退出動態清零政策可能會引發混亂，還擔憂地緣政治緊張局勢加劇，以及房地產行業低迷持續造成負面影響。幾乎可以肯定中國今年遠遠達不到GDP增長5.5%左右的官方目標。大多數經濟學家預計中國今年經濟增長率在3%左右。

中國高層領導人目前正在北京召開年度中央經濟工作會議，該會議有助於確定明年的經濟政策重點，預料會將明年GDP增長目標定在5%以上，這是向官員們釋出一個明確的信號，即相對於意識形態方面的優先事項，經濟發展的重要性已經上升。

中共官員還將重新調整政府與民營企業的關係，上周浙江、江蘇和四川省官員各自帶領商界人士組團赴海外招商搶訂單，廣東、安徽和其他省份也舉辦官員與企業界座談，旨在增強他們對中國未來的信心。

中央政府官員也與世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）等主要國際經濟機構領導人舉行了自疫情暴發以來的首次會議，討論中國的發展和全球債務問題。中國國務院總理李克強也在這些會議中發表更加開放與寬鬆的政策方向。

《華爾街日報》今年早些時候曾報導，何立峰有望掌管中國經濟和金融系統，這一任命將使他處於接替國務院副總理劉鶴的首要位置；劉鶴是習近平的首席經濟顧問，也是習近平指派的中美貿易談判中方首席代表。