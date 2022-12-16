準台北市副市長李四川16日接受廣播專訪，透露下午將前往北市府進行交接，不過卻傳出，柯政府的交接小組召集人、副市長彭振聲「另有行程請假」，僅派出副祕書長陳信良、李得全及局處長接待蔣團隊，而日前彭振聲曾對外表示「蔣市長應該是沒有那麼快就能進入狀況，因為他還要花時間了解」，結果交接時卻請假未到，也讓與會人士錯愕。

據悉，彭振聲另有行程請假，李四川則率交接小組召集人林奕華、新任祕書長李泰興、副祕書長張溫德以及新任都發局長王玉芬、教育局長湯志民前往交接，主要針對府級重大交接案件中的都市計劃案進行討論，如大彎北段都市計畫通盤檢討等，大巨蛋、內科交通則會在下周的會議再行討論。

不過與會人士透露，原該擔任召集人的彭振聲，事先向林奕華請假，就連下週的交接會議也一併請，而前來對接的陳信良，則是蔣市府未來的地政局長，「根本變成自己人在開會。」讓蔣團隊都很錯愕，不過客隨主便也無法多說什麼。

對此台北市政府副發言人魏佑任表示，市府團隊針對交接工作已事先妥善安排，彭振聲副市長因行程衝突已預先向林奕華召集人請假，由陳信良副秘書長代理，與會的相關接任首長對於市政業務也都相當熟稔，今日交接會議過程圓滿順利。