邱以太和媽媽林葉亭同台演出。（衛視中文台提供）

邱以太人緣好自曝曾當選高中舞會國王。（陳俊吉攝）

邱以太曾度過一段迷茫低潮期，找不到人生方向。（陳俊吉攝）

邱以太不介意被冠上「星二代」名號。（陳俊吉攝）

22歲的邱以太，擁有185公分高帥外型，從模特兒轉戰影劇圈，2019年首次在電影《下半場》演出籃球隊員，讓觀眾留下印象，這回在8點檔《仙女姊姊來我家》演出最潮土地公，媽媽林葉亭力挺客串演香客，還趁演戲時告狀，說兒子愛挑天氣不好時去衝浪，母子同台演出相當有趣。邱以太笑說只要在家背劇本時，媽媽就會自告奮勇要和他對戲，這次客串只有一個鏡頭，她還面露失落說：「結束了？」讓邱以太哭笑不得。

邱以太和媽媽感情好，透露媽媽就像小偵探，只要他IG照片出現新面孔就會立刻關心，「所以就算我有女朋友沒講，媽媽也會發現。」不僅如此林葉亭還會「滲透」邱以太的交友圈，他提到之前出國念書，人緣好曾當選高中舞會國王，也因為愛交朋友，媽媽有時會找不到人，就轉而找他的朋友，常有人對他說：「你媽媽追蹤我。」他都回：「我已經習慣了。」會排斥被冠上「星二代」名號？他靦腆笑說：「不會，因為我就是我媽的兒子。」

邱以太在踏入影劇圈前，一度對人生感到茫然，他18歲赴美念書，畢業後繼續修讀服裝管理相關科系，他坦言對念書沒興趣，會繼續念服裝科系只是因為父母在做服裝業，「那時候有點不知道自己在做什麼。」2019年，因為疫情的關係他暫時休學返台，在媽媽鼓勵下演出電影《下半場》，因而對表演產生興趣，向家人提出要往演員之路邁進。

起初爸爸高人傑反對，「因為他知道這條路會很辛苦，他問我你吃得了苦嗎？」直到他下定決心後爸爸才轉而支持，「他會看《仙女姐姐》播出，而且不只看一次，會跟我討論，給表演上的建議。」邱以太現在積極參加試鏡，坦言剛開始會因為太想證明自己而錯失機會，「試鏡時想把準備好的表現出來，卻因為太緊張講台詞一直卡住，經紀人花很多時間陪我練習，沒表現好會很失落。」

而後他上不同表演課，對演戲有了概念，會花心思研究角色個性，也漸漸懂得和對手演員「丟接球」。《仙女姊姊》是他第2部演出作品，劇中和吳念軒、夏朧的互動自然可愛，但他說其實第一天拍攝很緊張，簡單的一句台詞都會講到舌頭打結，吳念軒見狀鼓勵他「把自己當成最帥的人就好。」他也笑說很幸運導演、劇組都對他很有耐心。

愛交朋友的邱以太，和混血美女夏朧因戲成為好友，他坦言：「夏朧會是我喜歡的類型，她很漂亮，不過和她真的就是好哥們。」現在單身的他表示感情順其自然，目前想要在戲劇、電影演出上全力以赴，「我不想要有後路，真的走不下去再說。」他透露未來想像偶像彭于晏一樣，演出立志熱血的電影，「他真的特帥，如果遇到他會想要跟他拍拍立得，我的照片牆已經為他保留C位。」